Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda bajan un 9,73% en 2025 en Baleares

Archivo - Edificio de viviendas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 167 al cierre de 2025, un 9,73% inferior al año anterior, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En todo el año se iniciaron 228 ejecuciones hipotecarias. De ellas, 201 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 27 a fincas rústicas.

Dentro de las fincas urbanas, 167 ejecuciones correspondieron a viviendas, todas sobre usadas. De ellas, 131 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas y 36 de jurídicas.