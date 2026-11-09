Elma Saiz alerta de la "agenda oculta" de Feijóo para recortar salarios y pensiones

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha alertado este lunes de la "agenda oculta" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para recortar salarios y pensiones.

En declaraciones a los medios antes de participar en una reunión en el sindicato CCOO con representantes de la hostelería, la ministra se ha referido a unas declaraciones del 'popular', que visita Palma precisamente este lunes, en las que se cuestionaba la necesidad actual de hablar de las pensiones.

"La pregunta que le haría yo es cómo no vamos a hablar de las pensiones públicas de más de diez millones de trabajadores. Las pensiones tienen nombres y apellidos", ha añadido.

La ministra ha reivindicado que mientras que con el PSOE las pensiones son dignas y se revalorizan, con el PP "son pensiones llenas de recortes, congelación y privatización". "Y el que pueda, que se las pague", ha reiterado.

Saiz ha reprochado igualmente al PP que no aplique en Baleares la ley estatal de vivienda, que ha permitido bajar los precios allá donde se ha aplicado.

REUNIÓN SOBRE INMIGRACIÓN EN CANARIAS

Por otra parte, en relación a la llegada de cayucos a Canarias, la ministra ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, al tiempo que ha subrayado la sensibilidad del Gobierno con el problema migratorio, a las puertas de una reunión este martes de la Comisión Interministerial de Inmigración con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas.

A preguntas de los medios, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo es igual de sensible a todos los territorios, en referencia a Formentera, que sufren la presión migratoria.

En todo caso, Elma Saiz ha contrapuesto el paso adelante que dan algunas comunidades que "niegan esos principios de solidaridad que por parte del Gobierno defienden para todos los territorios, también aquí en Baleares".