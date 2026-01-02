Emaya entrega los premios del concurso de dibujos navideños para hijos del personal de la empresa

Archivo - Lapiceros - CAIB - Archivo

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha celebrado este viernes el acto de entrega de premios del XIX Concurso de dibujos navideños en el que han participado 68 hijos de trabajadores de la empresa municipal.

Este concurso se celebra cada año durante las fiestas de Navidad y premia los dibujos elaborados por los niños, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa. Los dibujos deben tener motivos navideños y estar relacionados con el trabajo de Emaya.

La entrega se ha hecho en el salón de actos de PalmaActiva y ha contado con la asistencia del regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá.

Todos los participantes han recibido un premio, en concreto, juguetes educativos, como reconocimiento de su implicación y creatividad.

Asimismo, el concurso se ha organizado en seis categorías que abarcan edades entre los cero y 12 años con el objetivo de adaptarse a las diferentes etapas infantiles.

Durante el acto también se ha celebrado una actividad de educación infantil y se han expuesto los dibujos para que loas familias y asistentes los pudieran ver.