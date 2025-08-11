Emaya incorpora a su flota seis camiones recolectores y dos furgones eléctricos

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha incorporado a su flota seis camiones recolectores de carga lateral de Gas Natural Comprimido (GNC) y dos furgones eléctricos destinados al área del Ciclo del Agua.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este lunes, los nuevos camiones recolectores de carga lateral se incorporan a la flota en una segunda entrega dentro de un contrato multianual que contempla la renovación de hasta 15 unidades en tres años.

Estos vehículos, con una capacidad de recogida y transporte de 23 metros cúbicos (m3) de residuos, sustituirán a modelos diésel con más de 12 años de antigüedad, apostando por el Gas Natural Comprimido, una tecnología alternativa más limpia y eficiente.

El coste de cada unidad asciende a más de 270.000 euros, sin IVA, con una cuantía total superior a 1,6 millones de euros proveniente de financiación propia. La previsión es que esta misma semana ya se encuentren plenamente operativos.

Los nuevos camiones, según ha destacado Emaya, aportarán una reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, partículas y NOx; menor contaminación acústica; ahorro económico gracias al menor coste del GNC frente al diésel; y elevadores de última generación para una recogida más precisa y rápida.

Asimismo, los vehículos están equipados de serie con sistemas ADAS, que suponen frenado automático de emergencia, detección de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo y alerta de cambio involuntario de carril, mejorando la seguridad en las tareas de recogida y reduciendo el riesgo de accidentes.

Por otro lado, se han incorporado dos nuevos furgones eléctricos destinados a los departamentos de mantenimiento y depuración del Ciclo del Agua.

En concreto, los dos furgones llegan dentro de un contrato que permitirá renovar hasta cinco unidades de esta tipología en dos años, suponen cero emisiones contaminantes y pueden albergar una carga útil de hasta 1.000 kilos.

El coste unitario se acerca a los 56.000 euros, sin IVA, con una cuantía global de más de 111.000 euros, proveniente en su mayoría de financiación propia y que cuentan con unas ayudas MOVES III que ascienden a 8.000 euros. Al igual que los camiones, la previsión es que esta semana estén operativos.

El objetivo de la empresa municipal con estas ocho incorporaciones es sustituir progresivamente los vehículos más obsoletos, con una antigüedad mayor de 17 años, y de tecnología convencional (diésel y gasolina), por unidades menos contaminantes y tecnológicamente más eficientes.

Con esta renovación de la flota, ha subrayado Cort, Emaya "da un paso firme" hacia una movilidad más sostenible, segura y alineada con los objetivos medioambientales de la ciudad.