Emaya incrementa la limpieza y la recogida de residuos en Playa de Palma durante el verano

Trabajadores de Emaya hacen tareas de limpieza en Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha reforzado el dispositivo de limpieza y recogida de residuos en Playa de Palma durante la temporada de verano, con una planificación específica.

El dispositivo cuenta con 39 operarios y 16 vehículos especializados destinados a limpieza viaria, vaciado de papeleras, baldeo, barrido manual y mecánico, limpieza de puntos conflictivos y atención de incidencias, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los trabajos se organizan en turnos de mañana y tarde, con 36 operarios por la mañana y tres efectivos adicionales en las horas vespertinas para reforzar el vaciado de papeleras.

El servicio empieza de forma ordinaria a las 06.00 horas y se estructura por rutas, priorizando durante las primeras horas la primera línea, el vial peatonal marítimo y las zonas de paso de vehículos, para actuar posteriormente en travesías y segunda línea.

El operativo combina diferentes sistemas de limpieza, como barrido manual, barrido mecánico, baldeo con camiones cuba, limpieza de puntos conflictivos, atención a desbordes e incidencias y vaciado de papeleras mediante equipos específicos.

Además, durante la temporada también se coordinan los servicios de mantenimiento de papeleras, limpieza de grafitis y retirada de hierbas.

En materia de recogida de residuos, Emaya incrementa los medios destinados a Playa de Palma para dar cobertura a las tareas de limpieza y mantenimiento que se desarrollan en la vía pública.

De esta manera, se duplican los recursos de recogida, tanto de rechazo como de selectiva, y se aumentan las frecuencias de recogida de cartón, envases y vidrio.

Asimismo, se refuerza la recogida lateral en vía pública, se incorpora un servicio de apoyo nocturno para atender desbordes en áreas de aportación, y se incrementa la frecuencia de limpieza exterior de contenedores, que pasa de mensual a quincenal, en el caso de los contenedores laterales, y de mensual a semanal, por lo que respecta a los bilaterales.

A este dispositivo ordinario de verano se añadirá el operativo especial 'Palma a Punt', que tiene previsto actuar en Playa de Palma hasta el 7 de julio.

Este refuerzo permitirá intensificar las actuaciones de limpieza y mantenimiento urbano en la zona, con trabajos de baldeo, soplado, cuidado de papeleras, limpieza exterior de contenedores, retirada de grafitis, desbroce y otras intervenciones de mejora del espacio público.