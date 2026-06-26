Emaya incrementa la limpieza y la recogida de residuos en Playa de Palma durante el verano

Trabajadores de Emaya hacen tareas de limpieza en Playa de Palma.
Trabajadores de Emaya hacen tareas de limpieza en Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 26 junio 2026 14:10
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PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha reforzado el dispositivo de limpieza y recogida de residuos en Playa de Palma durante la temporada de verano, con una planificación específica.

El dispositivo cuenta con 39 operarios y 16 vehículos especializados destinados a limpieza viaria, vaciado de papeleras, baldeo, barrido manual y mecánico, limpieza de puntos conflictivos y atención de incidencias, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los trabajos se organizan en turnos de mañana y tarde, con 36 operarios por la mañana y tres efectivos adicionales en las horas vespertinas para reforzar el vaciado de papeleras.

El servicio empieza de forma ordinaria a las 06.00 horas y se estructura por rutas, priorizando durante las primeras horas la primera línea, el vial peatonal marítimo y las zonas de paso de vehículos, para actuar posteriormente en travesías y segunda línea.

El operativo combina diferentes sistemas de limpieza, como barrido manual, barrido mecánico, baldeo con camiones cuba, limpieza de puntos conflictivos, atención a desbordes e incidencias y vaciado de papeleras mediante equipos específicos.

Además, durante la temporada también se coordinan los servicios de mantenimiento de papeleras, limpieza de grafitis y retirada de hierbas.

En materia de recogida de residuos, Emaya incrementa los medios destinados a Playa de Palma para dar cobertura a las tareas de limpieza y mantenimiento que se desarrollan en la vía pública.

De esta manera, se duplican los recursos de recogida, tanto de rechazo como de selectiva, y se aumentan las frecuencias de recogida de cartón, envases y vidrio.

Asimismo, se refuerza la recogida lateral en vía pública, se incorpora un servicio de apoyo nocturno para atender desbordes en áreas de aportación, y se incrementa la frecuencia de limpieza exterior de contenedores, que pasa de mensual a quincenal, en el caso de los contenedores laterales, y de mensual a semanal, por lo que respecta a los bilaterales.

A este dispositivo ordinario de verano se añadirá el operativo especial 'Palma a Punt', que tiene previsto actuar en Playa de Palma hasta el 7 de julio.

Este refuerzo permitirá intensificar las actuaciones de limpieza y mantenimiento urbano en la zona, con trabajos de baldeo, soplado, cuidado de papeleras, limpieza exterior de contenedores, retirada de grafitis, desbroce y otras intervenciones de mejora del espacio público.

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