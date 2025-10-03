Emaya realiza actuaciones en vía Alemanya y Comte de Sallent para minimizar averías y mejorar la eficiencia del agua

Las obras se llevarán a cabo este octubre y no provocarán cortes de tráfico

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emaya instalará caudalímetros y construirá arquetas de acceso en dos tuberías de gran diámetro ubicadas en vía Alemanya y Comte de Sallent, con el objetivo de anticipar y minimizar averías y pérdidas de agua, así como mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos.

Las obras se llevarán a cabo entre el 6 y el 31 de octubre y no afectarán al tráfico habitual ni al acceso a vías colindantes, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Los caudalímetros son nuevos equipos que se colocan en la red de distribución de agua potable con el objetivo de reducir pérdidas, haciendo posible la anticipación y minimización de averías. También permiten registrar los consumos de forma más específica y lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos.

La primera actuación se llevará a cabo del 6 al 24 de octubre en vía Alemanya, frente al número 7, en la zona de los Juzgados. En concreto, las obras se harán en el carril derecho y no se producirán cortes de tráfico ni afectará a los peatones.

Por otro lado, la segunda actuación se realizará del 13 al 31 de octubre en Comte de Sallent a la altura de Sant Miquel. La zona de actuación se centrará en el carril izquierdo y la acera derecha a la entrada de Sant Miquel.

En ninguno de los dos casos se alterará la circulación del tráfico o el paso de peatones. Igualmente, en el punto de la calle Sant Miquel se ocuparán un máximo de cinco plazas de aparcamiento públicas para facilitar el trabajo de los equipos técnicos.

Desde el Ayuntamiento han explicado que la instalación de más caudalímetros posibilita un mayor control digital en la gestión del agua, "una realidad en Palma" gracias al trabajo realizado durante los últimos años por la empresa municipal e incluido en su proyecto global 'Digital Aigua'.

Además, con el impulso del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de digitalización del ciclo del agua se han implementado las tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia, la detección de fugas y la sostenibilidad en la gestión de la red hídrica.

Tras finalizar las dos actuaciones, Emaya ejecutará los trabajos de repavimentación en ambas ubicaciones para garantizar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y restituir el estado óptimo de la calzada.

La empresa municipal ha lamentado las posibles molestias que puedan causar las obras y ha subrayado que los trabajos se llevarán a cabo procurando el menor impacto posible en la vida cotidiana de los vecinos, además de aplicar una vigilancia especial en materia de limpieza durante todo el proceso.