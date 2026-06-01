Emaya recibe tres 'Pajaritas Azules' por la recogida selectiva de papel y cartón en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha recibido este lunes tres galardones del certamen 'Pajaritas Azules', celebrado en Madrid, por su trabajo en la recogida selectiva de residuos de papel y cartón en Palma.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la evaluación del programa se estructura en 21 indicadores agrupados en bloques como la recogida del contenedor azul, las recogidas complementarias, la información y concienciación ciudadana, la regulación y planificación, y los resultados y la trazabilidad hasta el reciclaje.

La candidatura de Palma obtuvo 85,5 puntos sobre 100, superando además los cinco indicadores críticos establecidos por el programa.

Entre los aspectos mejor valorados se encuentran la calidad del servicio de recogida del contenedor azul, la gestión específica del cartón procedente del pequeño comercio, el cumplimiento de las condiciones de entrega del cartón comercial, las campañas de información ciudadana y la planificación municipal de la gestión de residuos de papel y cartón.

Asimismo, el Consistorio ha destacado que Palma registra una tasa de recogida de 34,18 kilos de papel y cartón por habitante y año, por encima de la media nacional, situada en 22,27 kilos.

El gerente de Emaya, Lorenzo Morey, que ha acudido a recoger el galardón en el acto celebrado en el Auditorio El Beatriz, ha señalado que estos reconocimientos demuestran que Palma avanza "en la buena dirección" en materia de gestión de residuos, sostenibilidad y economía circular.

Además, ha atribuido estos resultados al trabajo conjunto entre Emaya, la ciudadanía y el tejido comercial, asegurando que estos dos últimos tienen "un papel fundamental a la hora de mejorar la separación en origen y facilitar que el papel y el cartón puedan volver a convertirse en nuevos recursos".