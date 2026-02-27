Emergencias coordina el dispositivo de seguridad con motivo del Día de Baleares. - CAIB

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior (DGEI), despliega un dispositivo integral de seguridad y coordinación operativa con motivo de los actos del Día de Baleares previstos en Palma desde este viernes hasta el lunes.

Todo, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficiente ante cualquier incidencia, para reforzar la seguridad del público y la capacidad de atención y gestión de emergencias, según han informado en nota de prensa.

En este marco, la Dirección General de Emergencias e Interior aporta los medios humanos y materiales necesarios para el buen desarrollo del evento y establece un puesto de mando avanzado en el camión de la Unidad de Mando Avanzado (UCA), situado a la entrada del Parque del Mar de Palma, que actuará como centro de coordinación del dispositivo de seguridad.

Desde este punto, personal de emergencias, bomberos de Palma, SAMU 061, policía local y policía nacional gestionarán conjunta y coordinadamente cualquier incidente que se pueda producir.

El dispositivo cuenta también con la participación de 36 voluntarios de protección civil de las agrupaciones de Palma, Sant Joan, Algaida, Artà, Son Servera, Montuïri, Sa Pobla, Lloseta, Sant Llorenç, Escorca y Marratxí, que apoyarán tanto a la organización como a la ciudadanía y a las personas visitantes, así como con personal de refuerzo de la Unidad Operativa de Emergencias y de la Dirección General para coordinar los trabajos de los voluntarios y asegurar el correcto desarrollo del servicio.

En el ámbito sanitario, el SAMU 061 ha previsto un dispositivo específico para atender posibles incidencias, con un hospital de campaña, un vehículo de mando, un vehículo de intervención rápida y cuatro ambulancias que se desplegarán en varios puntos dentro del espacio delimitado en el plan de emergencias, desde el Parc de la Mar hasta sa Feixina, incluyendo el paseo Sagrera, la avenida Antoni Maura, la plaza de la Reina, el paseo del Born y toda la zona interior de la muralla.

Además, el dispositivo de seguridad se refuerza con la unidad de drones de la policía local de Palma, que apoyará la vigilancia y el seguimiento operativo en los actos más relevantes y con mayor afluencia de público, con la finalidad de incrementar la capacidad de prevención y detección precoz de incidencias.

Por otro lado, la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) activará un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos desde este viernes hasta el martes, día 3 de marzo, para contribuir al mantenimiento y la recuperación de los espacios públicos durante y después de los actos.

CONSEJOS BÁSICOS

Para este tipo de celebraciones, que concentran numerosas actividades de ocio al mismo tiempo y pueden generar aglomeraciones, la Dirección General de Emergencias e Interior recuerda algunas recomendaciones de autoprotección como planificar los desplazamientos y acordar un punto de encuentro en caso de separarse; mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia y de seguridad, así como evitar empujones y no detenerse en puntos de paso estrechos o salidas.

También recomiendan tener localizadas las vías de evacuación y los puntos de asistencia sanitaria; mantener a los niños y a las personas vulnerables acompañados y, si es posible, con un elemento de identificación; vigilar los objetos personales, y, ante cualquier incidencia o situación de riesgo, avisar inmediatamente a los servicios presentes en el dispositivo o llamar al 112.