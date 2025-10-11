Emergencias envía un mensaje 'Es-Alert' a los vecinos del Llevant, norte y nordeste de Mallorca por la dana

Mensaje 'Es-Alert' enviado a los vecinos del Llevant, norte y nordeste de Mallorca por la dana - EMERGENCIAS 112 BALEARES

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Govern ha enviado un mensaje 'Es-Alert' a los vecinos del Llevant, norte y nordeste de Mallorca por las lluvias provocadas por la dana Alice.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 a través de un mensaje en la red social 'X', en el mensaje 'Es-Alert se pide "máxima precaución" por lluvias intensas a los vecinos de las zonas de Llevant, norte y nordeste de la isla.

Además, se les pide que "no se acerquen a torrentes, rieras, ni zonas inundables" así como que "eviten zonas bajas y sótanos". Y, si entra agua allí donde se encuentren que "suban a plantas superiores".

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado desde las 10.00 y hasta las 20.00 horas de este sábado el aviso naranja en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca, por riesgo importante de lluvias.

La Aemet prevé precipitaciones acumuladas de hasta 40 l/m2 en una hora en estas zonas de la isla, y que podrían acumularse hasta 100 l/m2 en un periodo de tres o cuatro horas.