Emergencias mantiene la alerta amarilla por lluvias en Pitiusas y la desactiva en Mallorca y Menorca

Archivo - Mal tiempo en Menorca. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias mantiene activada la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias y fenómenos costeros en Ibiza y Formentera.

Mientras tanto, según han informado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, se han desactivado las alertas por lluvias en Mallorca y fenómenos costeros en Menorca.

El IG0 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo hasta las 18.00 de este viernes el aviso amarillo por lluvias en Ibiza y Formentera por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Desde la medianoche y hasta las 06.00 horas del sábado, habrá igualmente aviso amarillo por fenómenos costeros en las Pitiusas.