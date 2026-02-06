Emergencias mantiene la alerta amarilla por oleaje en Baleares y por fuertes vientos en Ibiza y Formentera

Paso del temporal por la playa de Talamanca, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha rebajado las alertas meteorológicas y mantiene activo el nivel amarillo por fenómenos costeros en Baleares y por fuertes vientos en Ibiza y Formentera.

De este modo, según ha informado el servicio de emergencias de Baleares en su cuenta de la red social X, el aviso por oleaje ha pasado de naranja a amarillo este viernes.

Las alertas responden a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que este viernes mantiene activos por fenómenos costeros en todas las islas, entre las 15.00 horas en Mallorca y Menorca y hasta las 00.00 horas en Pitiusas.

Este fin de semana Baleares continuará con avisos, también por fenómenos costeros con olas de tres a cuatro metros. En Ibiza y Formentera se activa el aviso amarillo por fuertes vientos, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.