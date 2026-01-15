Los empleados públicos de la CAIB cobrarán un incremento del 2,5% más el complemento de insularidad a partir de enero

Mesa del Empleado Público. - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 44.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma percibirán en la nómina del mes de enero el incremento salarial del 2,5% correspondiente al año 2025 y el complemento de insularidad.

Así se ha dado a conocer en la Mesa del Empleado Público se ha reunido este jueves, presidida por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, acompañada de la directora general de Función Pública, Violeta Rodríguez, con la presencia de los representantes sindicales de UGT, CCOO, STEI, CSIF y Simebal.

Durante la reunión, según ha señalado en nota de prensa la Conselleria, también se ha recordado que durante 2025 ya se aplicó el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5% que se arrastraba de 2024.

Asimismo, y de acuerdo con el acuerdo firmado con las organizaciones sindicales en abril de 2025, comenzarán a recibir la indemnización por residencia o complemento de insularidad, una medida destinada a compensar el sobrecoste de vivir en un territorio insular.

El pago de este nuevo importe se hará de manera progresiva durante tres años, entre 2026 y 2028, con un incremento anual de un tercio del total hasta alcanzar el importe completo.

Los beneficiarios, tanto del incremento salarial como del plus de insularidad, son los funcionarios de los servicios generales, docentes y del IbSalut, así como el personal laboral, incluido el del sector público instrumental.

En cuanto al complemento de insularidad, se prevé que, a partir de 2026, el importe sea igual para todos los grupos de funcionarios y personal laboral, y se equipara al que corresponda al grupo A1 en fecha de 1 de enero de 2026.

Durante la reunión, la consellera ha destacado el esfuerzo administrativo y contable que ha demostrado este Govern para hacer realidad el acuerdo, subrayando la voluntad de cumplir los compromisos adquiridos con los empleados públicos.

En cuanto a los atrasos correspondientes a 2025, Cabrer ha explicado que la intención del Govern es abonarlos en el mes de marzo. "Queremos que todos los funcionarios cobren al mismo tiempo, lo que conlleva dificultades técnicas y de gestión para atender todas las especificidades", ha afirmado.

Además, ha recordado que en el mes de febrero se abonará el 35 por ciento correspondiente a los cerca de 150 millones de euros congelados por el anterior Ejecutivo. El año pasado, el Govern ya abonó el 65 por ciento de las cantidades pendientes.

El Govern también tiene previsto abonar antes del 31 de junio la cantidad que UGT reclamaba en los tribunales, después de que el sindicato retirara la demanda presentada por el recorte salarial a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021.