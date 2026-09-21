El empleo turístico sube un 2,1% en agosto en Baleares

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MADRID/PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico vinculado a la hostelería, las agencias de viajes y los operadores turísticos ha subido un 2,1% en agosto en Baleares, respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos este lunes por Turespaña.

En las Islas, los trabajadores afiliados a la Seguridad Social vinculados a estas actividades turísticas alcanzaron los 192.369, y de este montante, 177.921 eran asalariados. Además, se contabilizaron 14.448 autónomos, un 0,5% menos, el sexto mayor descenso.

DATOS NACIONALES

En España, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en el mes de agosto en 69.580 personas (+2,3%) alcanzando una cifra total de tres millones de trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,1% interanual, el empleo turístico supone el 13,8% del total de afiliados.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería, donde se registra un aumento de 37.584 afiliados (13.929 en los servicios de alojamiento y 23.655 en los servicios de comidas y bebidas).

LOS ASALARIADOS AUMENTARON UN 2,5%

Por otro lado, la evolución en agencias de viajes fue negativa al registrar un descenso de 1.972 trabajadores. El Ministerio de Industria y Turismo aclara que la cifra de las agencias de viajes no refleja una caída real, ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'.

En agosto, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 83%) aumentó un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un 2,2%) y aumentó en hostelería (2,1%), y dentro de ésta, se incrementó igualmente un 2,1% en los servicios de alojamiento y en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,9% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,4%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento del 0,8% debido al aumento en los servicios de alojamiento (16,4%) y la bajada de casi medio punto en comidas y bebidas.

En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,2% en el número de autónomos, caída influida también por el cambio en los CNAEs. En agosto de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas, salvo en Extremadura, Cantabria y Castilla y León.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en la Comunidad de Madrid (un crecimiento de 7.887 afiliados). En términos relativos, el mayor aumento tuvo lugar igualmente en la región madrileña (3,3%).