Empresario de Palma asegura que policías locales le pidieron dinero a cambio de no realizar inspecciones

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un empresario de ocio nocturno de Palma, que ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso Cursach, ha asegurado que policías locales le pidieron dinero a cambio de no realizar inspecciones.

Durante su declaración en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, el testigo ha asegurado que, a pesar de tener la licencia respecto a la normativa en regla, el local tenía un número de inspecciones que "no eran normales".

En una ocasión, ha detallado que preguntó a dos policías si había "alguna otra manera de arreglar esto porque los clientes se me van" y éstos, según su relato, se callaron y se fueron tras él mismo preguntar si la solución era el dinero.

Ante preguntas del Ministerio Fiscal, el empresario ha indicado que identificó a este policía local de Palma, con el que habló sobre dinero, después de que el juez instructor de la causa Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán le enseñaran varias fotos durante sus comparecencias en el juzgado.

Previamente a este testigo, han declarado otros dos, también empresarios que regentaban un local de ocio nocturno de Palma, que han asegurado que no recordaban "nada" ante la Fiscalía, que en su escrito sostiene que agentes acusados les exigían dinero a cambio de no realizar inspecciones.

Después de que ambos no hayan aportado ningún dato, tanto abogados de la acusación particular como de la defensa han optado por no realizar ninguna pregunta.