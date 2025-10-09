La EMT ajustará los horarios de salida de las líneas L1 y L30 para mejorar el servicio en el Paseo Marítimo de Palma

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ajustará a partir del próximo viernes los horarios de salida de las líneas L1 (Portopí-Sindicato) y L30 (Marivent-Palacio de Congresos) con el objetivo de mejorar la coordinación del servicio en el Paseo Marítimo de Palma.

Estos cambios, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, consisten principalmente en modificaciones de los horarios de salida en ambas líneas, que afectarán tanto a los días laborables como a los fines de semana.

El objetivo es que ambas líneas mantengan su frecuencia habitual de 20 minutos, de modo que entre las dos pase un autobús cada 10 minutos por el recorrido por la fachada marítima de la ciudad.

Desde la EMT han recomendado a los usuarios consultar los horarios actualizados en su página web y en su aplicación móvil.

El Ayuntamiento ha recordado que la L30 fue puesta en marcha el pasado mes de septiembre con el objetivo de responder a las demandas de los empresarios de la zona marítima y del Palacio de Congresos.