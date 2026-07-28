EMT ampliará a partir de este miércoles el recorrido de la lanzadera en la Bonanova y cubrirá también la calle Saridakis

Archivo - Autobús de la EMT de Palma. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La EMT de Palma ampliará a partir de este miércoles el recorrido del bus lanzadera que presta servicio actualmente a la Bonanova y que cubrirá también la calle Saridakis desde las 06.30 hasta las 23.05 horas, conectando la vía en cuestión con la calle Francesc Vidal i Sudera.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las primeras salidas de saldrán desde la parada 1344 de Portopí en sentido a Bonanova a las 06.30, 07.03, 07.35 y 08.10 horas, mientras que las últimas conexiones -también desde Portopí- serán a las 22.35 y a las 23.05 horas. El servicio contará con una frecuencia de 45 minutos.

El bus lanzadera hasta la residencia de la Bonanova pasará a las 09.35, 11.05, 12.35, 14.45 y 18.30 horas y, además, en el recorrido hacia la calle Saridakis, el vehículo parará en Portopí.

La EMT mantendrá este servicio especial temporal activo hasta que se reabra al tránsito el viaducto de la calle Saridakis, que será cuando las líneas 46 y 47 recuperarán su recorrido habitual.