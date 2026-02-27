La EMT duplica los autobuses de la L10 para ir a Fira del Ram y monta un dispositivo para el partido del RCD Mallorca

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca por la final de la Copa del Rey. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportse (EMT) duplicará a partir de este sábado el servicio de la línea 10 (Son Castelló-Sindicat) para facilitar el acceso a la Fira del Ram durante las horas de apertura los sábados, domingos y festivos, y montará un dispositivo especial con motivo del partido entre el RCD Mallorca y la Real Sociedad en el Estadi Mallorca Son Moix.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, el refuerzo de la línea 10 cubrirá el trayecto entre Sindicat y el recinto ferial los sábados, domingos y festivos.

En concreto, los refuerzos comenzarán a las 15.55 horas los sábados y a las 15.47 horas los domingos y festivos. De regreso, el último autobús saldrá hacia el centro de Palma a las 22.31 horas los sábados y a las 22.35 horas los domingos y festivos.

La EMT ha recordado además que los usuarios que acudan a la Fira del Ram también disponen del servicio nocturno de la línea N3 (Germans Escales-Sa Indioteria) los viernes, sábados y vísperas de festivo en su horario habitual.

REFUERZOS POR EL PARTIDO DEL MALLORCA

Por otra parte, la EMT pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo del partido entre el RCD Mallorca y la Real Sociedad en el Estadi Mallorca Son Moix, con refuerzos en las líneas L8 y L33.

En concreto, la línea L8 (Sindicat-Estadi Mallorca Son Moix) se reforzará en las horas previas al encuentro, sumándose a los servicios habituales, que en esa franja horaria tienen una frecuencia de paso de unos 15 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses de las líneas L8 y L33, que estarán estacionados junto a la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

El refuerzo de la línea L33 permitirá conectar el estadio con barrios como Camp Redó y s'Escorxador, además del corredor de General Riera hasta Son Fuster, con parada también en el área de intercambio de plaza de España, lo que facilitará el enlace con otras líneas. En sentido centro, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el intercambiador de Sindicat.

Por su parte, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha recordado a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual situada en las inmediaciones del estadio.