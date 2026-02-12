La EMT Palma aprueba una convocatoria para 150 conductores

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración extraordinario de la EMT Palma ha aprobado la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, en la que se incluye la incorporación de 150 conductores nuevos.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en una reunión de este jueves se han aprobado estas nuevas incorporaciones, de las cuales 80 serán plazas de carácter fijo anual y 70 serán fijas discontinuas a tiempo completo, con un mínimo de nueve meses de servicio y llamamientos cíclicos en febrero y noviembre.

Además, se ha anunciado la creación de una nueva bolsa de empleo con 100 plazas en la que estarán los aspirantes que no hayan obtenido plaza que continuará con el orden de puntuación final para garantizar la incorporación progresiva de personal ante la llegada de nuevos autobuses y el refuerzo de frecuencias durante 2026.

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado la creación de dos bolsas de empleo de personal especializado para oficial técnico especialista en electromecánica y otra para técnico de taller en la que cada una contará con diez plazas. Para cada puesto habrá también una bolsa de empleo de diez plazas.

Por otra parte, se ha aprobado un proceso de promoción interna mediante concurso-oposición para 18 plazas de oficial técnico de taller con el objetivo de formalizar la categoría profesional de un grupo de trabajadores que desde 2021 desempeñan funciones de oficial técnico.

Así, el Consejo ha autorizado otros dos procesos de formación interna para cubrir plazas contempladas en la Oferta Pública de Empleo y en el nuevo organigrama de 2025 como la Jefatura del Departamento de Administración, Formación, Igualdad, Integración y Conciliación y la Jefatura del Departamento Jurídico Laboral.

Todos los procesos selectivos se desarrollarán conforme a los principios de igualdad, mérito y transparencia, reservándose un porcentaje de plazas para personas con discapacidad y garantizándose la participación femenina de acuerdo con el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Palma.