La EMT de Palma incorpora 23 autobuses eléctricos nuevos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antoni Deudero, posan junto a los 23 nuevos autobuses eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La EMT de Palma ha adquirido 23 nuevos autobuses eléctricos de 12 metros de largo, que empezarán a entrar en servicio en diferentes líneas de manera progresiva.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este jueves los nuevos vehículos incorporados a la flota de la EMT en un acto que ha contado con la asistencia del teniente de alcalde y regidor de Mobilitat, Toni Deudero; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, el gerente de la EMT, Juan José Elias; el director general de Movilidad, Antonio Román, así como representantes de la Associació d'Amics del Ferrocarril y profesionales y trabajadores de la empresa municipal.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que estos nuevos vehículos, "modernos, accesibles, eficientes y sostenibles", suponen un "nuevo avance" en la transformación del transporte público de Palma y contribuirán a "mejorar la calidad del servicio".

Los 23 autobuses han llegado progresivamente durante los meses de abril y mayo y han sido adquiridos a la empresa BYD Motores Iberia por un importe unitario de 573.000 euros.

De estas unidades, nueve ya están preparadas para entrar en servicio de manera inmediata, tras finalizar el proceso de matriculación e instalación de los sistemas embarcados.

Inicialmente, los nuevos vehículos circularán por las líneas 1, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 39 y 40, aunque, tal y como ha explicado el alcalde, esta distribución se adaptará progresivamente en función de las necesidades operativas y del proceso de implantación de la nueva flota eléctrica.

El primer regidor de Cort ha recordado que estas 23 unidades forman parte de un total de 68 vehículos ya adjudicados y en proceso de incorporación a la flota dentro del acuerdo marco impulsado por la EMT, que prevé la adquisición de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos con una inversión de 98,25 millones de euros.

En este sentido, Martínez Llabrés ha avanzado que otras 34 unidades más, adjudicadas a Daimler Mercedes, comenzarán a llegar a Palma a partir del próximo mes de junio.

Cabe recordar que esta actuación está financiada a través del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Baleares (Piteib), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), además de aportaciones procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), del Ayuntamiento de Palma y de fondos propios de la EMT.

El primer regidor de Cort ha definido esta actuación como uno de los proyectos de modernización "más importantes de la historia de la empresa municipal" y ha destacado que se trata de un proceso de renovación y electrificación "sin precedentes" con el objetivo de avanzar hacia una movilidad "más sostenible" y dar respuesta a una flota en la que más del 36% de los autobuses superan los 15 años de antigüedad.

"Es un proyecto que se afronta con inversiones, planificación y una apuesta clara y decidida por la movilidad sostenible", ha añadido el alcalde.

Martínez ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y el Govern para avanzar en la modernización del sistema de transporte público en Palma. En este sentido, ha hecho referencia al proceso de integración de la EMT en el Consorci de Transports de Mallorca (CTM), a la ampliación de la línea de metro de Palma hasta el Hospital de Son Espases y al futuro tren de Llucmajor.

De igual forma, ha hecho referencia a la implantación de la Tarjeta Única, que permite viajar con un único título de transporte en toda la red pública de transporte de Mallorca: tren, metro, TIB y autobuses de la EMT.

En materia de infraestructuras, ha recordado que la EMT ya ha adjudicado la instalación de 40 nuevos puntos de recarga eléctrica en las actuales cocheras por valor de 4,5 millones de euros, unas obras que comenzarán, previsiblemente, a finales de este mismo mes.

Actualmente, la empresa municipal cuenta con 12 cargadores operativos y está previsto incorporar otros diez el próximo mes. "El objetivo es sustituir progresivamente los vehículos hacia una flota de cero emisiones y avanzar hacia un servicio más moderno", ha señalado el alcalde.

Por ello, ha explicado que este proceso de renovación de la flota se enmarca en la futura construcción del centro de operaciones ECO-EMT, que albergará la nueva flota eléctrica de la empresa municipal y cuyo proyecto constructivo se encuentra actualmente en fase de redacción.

Actualmente, la EMT ya opera con dos centros de operaciones: las actuales cocheras de Sa Tàpia y las instalaciones de Son Rossinyol, lo que permite descongestionar las actuales cocheras y absorber progresivamente la llegada de los nuevos vehículos eléctricos.

Durante su intervención, el alcalde también ha destacado el crecimiento experimentado por el servicio en los últimos años. En 2025, la EMT Palma superó los 65,5 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 51,69% respecto a 2019 y de más del 80% respecto a 2022.

Finalmente, el primer regidor de Cort ha hecho referencia al refuerzo de la plantilla, la ampliación de líneas, la mejora de frecuencias y el incremento del número de vehículos operativos, al pasar de 161 autobuses en circulación en 2019 a 193 vehículos operativos en 2025, a los que ahora se suman estas 23 nuevas unidades.

En este sentido, ha recordado que entre junio de 2023 y diciembre de 2025 la EMT ha pasado de 805 a 923 trabajadores, con la incorporación de 226 nuevos profesionales, entre ellos 170 conductores, 18 trabajadores de taller y 38 profesionales técnicos y administrativos.

Asimismo, se han ampliado y recuperado líneas para responder a las necesidades de los barrios y de los ciudadanos, entre ellas la recuperación de la línea 20 hasta Sant Agustí, la creación de la línea 30 entre el Palau de Congressos y el aparcamiento disuasorio de Marivent, la ampliación de la línea 4 hasta Nou Llevant, la ampliación de la línea 34, la extensión de la línea 22 hasta el Intercanvi de Sindicat; o la modificación de la línea 36 hasta Sa Teulera. También se ha consolidado el transporte a demanda en Son Gual y Puntiró.