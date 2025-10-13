La EMT de Palma incorpora nueve profesionales a su equipo de reparación de carrocerías - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha incorporado a nueve profesionales especializados en chapa y pintura a su equipo de reparación de carrocerías.

La contratación de estas personas, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, tiene el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante las incidencias que puedan surgir en la flota de autobuses.

Los nuevos trabajadores se han incorporado a la plantilla de la EMT después de haber superado el proceso de selección del bolsín convocado el pasado verano para la categoría de oficial técnico de carrocería o taller mediante un concurso de méritos.

Con ellos, el área de carrocerías de la empresa municipal pasará a estar formada por un total de 15 especialistas en reparación de carrocerías.

Esta crecimiento, ha apuntado el Ayuntamiento, se suma a otras medidas adoptadas por la EMT para tratar de mejorar el servicio de mantenimiento de los autobuses como la ampliación del personal del taller mecánico o el nombramiento de nuevos encargados.

Actualmente el departamento de taller está integrado por 48 profesionales, entre los que se incluyen aquellos de las áreas de mecánica, chapa y pintura, mantenimiento general, oficina técnica, apoyo administrativo y almacén.

La empresa municipal ha iniciado el curso con un total de 191 autobuses operativos, lo que representa un incremento del 24% respecto a 2019.