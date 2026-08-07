La EMT Palma ofrecerá un servicio especial de autobuses hasta s'Arenal el día del eclipse

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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma pondrá en marcha un servicio especial de autobuses hasta s'Arenal con motivo del eclipse solar del próximo miércoles, con una línea específica que unificará los recorridos habituales de las líneas L23, L25 y L35 y ofrecerá una frecuencia de paso de cinco minutos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el dispositivo contará con 30 autobuses que circularán entre plaza de España y el Balneario 5 de s'Arenal desde las 12.00 horas del miércoles y hasta las 2.00 horas de la madrugada del jueves.

La línea especial, denominada '00-Eclipse', iniciará su recorrido en una parada provisional habilitada en Marquès de la Fontsanta-Plaza de España.

El servicio especial realizará el recorrido de la L35, con las paradas habituales por las barriadas del Molinar, el Coll d'en Rabassa y Can Pastilla.

Al llegar al Aquàrium, continuará el recorrido de la L25 y finalizará con un desvío por la Porciúncula y la calle Trobadors, estableciendo el final de línea en la parada 423, Balneario 5 de s'Arenal. Desde este punto se iniciará también el recorrido de regreso hacia la cabecera para volver a comenzar el servicio.

Como consecuencia de este dispositivo especial, y ante la gran afluencia de usuarios prevista durante la jornada del eclipse, las líneas L23, L25 y L35 dejarán de prestar su recorrido habitual mientras permanezca operativo este servicio.

DESVÍOS Y CAMBIOS EN OTRAS LÍNEAS

Además, la L25 sufrirá desvíos en ambos sentidos desde la tarde del martes 11 de agosto con motivo del despliegue del dispositivo policial y de seguridad en primera línea de Playa de Palma.

La línea L23 también circulará desviada antes del inicio del dispositivo especial, desde las 08.00 horas del 12 de agosto y en sentido s'Arenal.

La EMT recomienda consultar los avisos detallados en su página web y aplicación móvil. Asimismo, dispondrá de auxiliares de movilidad en las cabeceras de la línea para apoyar el operativo y garantizar la máxima fluidez.

Por otra parte, a partir de las 12.00 horas del miércoles, la línea L18 circulará desviada en sentido Palma; la L28 lo hará en dirección al Molinar; y las líneas L31 y L32 modificarán su recorrido en ambos sentidos (Sindicat-Sant Jordi y Sindicat-s'Arenal), finalizando el servicio en Can Rubert (parada 397).

SERVICIO AL AEROPUERTO

La EMT Palma mantendrá el servicio con el aeropuerto durante todo el tiempo que permanezca activo el dispositivo especial y reforzará las líneas en caso de que sea necesario, en función de la disponibilidad de recursos.

No obstante, recomienda a los usuarios que tengan que desplazarse al aeropuerto iniciar el trayecto con suficiente antelación, al menos varias horas antes de lo habitual, debido a las posibles complicaciones derivadas del incremento del tráfico.

En este sentido, la línea A2 (Aeroport-s'Arenal) circulará parcialmente desviada desde las 8.00 horas del 12 de agosto y hasta la finalización del servicio, tanto en sentido de ida como de vuelta, y tendrá su final de recorrido en la parada 1179 (Balneario 5).

Por su parte, la línea A1 (Aeroport-Palma Centre) mantendrá inicialmente su recorrido habitual. No obstante, podrán activarse desvíos parciales si así lo determina la autoridad competente o si la congestión del tráfico en la Ma-19 lo hace necesario.

En ese caso, los autobuses circularán desde Porta des Camp hasta el aeropuerto por la primera línea, sin efectuar paradas intermedias. La EMT recomienda consultar los avisos actualizados en su página web, la aplicación móvil y las paradas afectadas.