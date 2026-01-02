La EMT Palma reforzará los autobuses para la Supercopa de Fútbol Sala y el partido del RCD Mallorca este fin de semana

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma pondrá en marcha un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de cara a los partidos de la Supercopa de España de Fútbol Sala y del partido entre el RCD Mallorca y el Girona FC, este sábado y domingo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el sábado y domingo por la tarde, con motivo de la celebración de varios partidos de la Supercopa de España de Fútbol Sala en el Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, se reforzará la línea L8 de forma parcial.

En concreto, se reforzará entre Sindicat (parada 360) y el polideportivo, así como en el trayecto de regreso al centro desde la parada 351, facilitando el desplazamiento de los aficionados en transporte público.

Además, el domingo se ha previsto un dispositivo especial para el partido entre el RCD Mallorca y el Girona FC, que se disputará en el Estadi Mallorca Son Moix a las 18.30 horas.

Antes del partido se reforzará la línea L8, que conecta Sindicat con el estadio, sumando servicios a los habituales que operan con una frecuencia media de 15 minutos. Después del partido, los usuarios podrán utilizar los autobuses de líneas L8 y L33, estacionados junto al estadio, en el Camí dels Reis.

La L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat, mientras que la L33 facilitará el regreso de vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otras zonas a Son Fuster, pasando por el área de intercambio de plaza de España y permitiendo conexiones con otras líneas.