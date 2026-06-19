La EMT reforzará las líneas 4, 23, 25 y 35 a partir del 22 de junio

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PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma reforzará las líneas 4, 23, 25 y 35 a partir del próximo lunes 22 de junio con el objetivo de adaptar la oferta "a las necesidades de movilidad propias de la temporada de verano", coincidiendo con la finalización del curso escolar.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se incorporarán mejoras en las líneas 4 (Illetes-Nou Llevant), 23 (Arenal/Parque acuático-Pl.España), 25 (Arenal-Catedral) y 35 (Aquàrium-Catedral), con un incremento de las frecuencias de paso, refuerzos en horas punta y ampliación del servicio nocturno.

Estas mejoras se aplicarán en días laborables y en fines de semana y festivos para dar respuesta al aumento de la movilidad de residentes, trabajadores y visitantes en zonas como Can Pastilla, s'Arenal e Illetes durante el verano. Entre las principales mejoras, la línea L25 experimenta un incremento del 20% en el tramo comprendido entre las 12.00 y las 15.00 horas, reduciendo su frecuencia de ocho a seis minutos.

Cort asegura que la mejora más significativa se registra en el servicio nocturno, ya que las líneas 4, 25 y 35 incrementan su oferta en un 25%. Además, indica que se realizarán "ajustes horarios" en las líneas 5, 7 y 10 en días laborables, líneas en las que consideran que disminuye la demanda durante el periodo estival al finalizar la actividad escolar.

Asimismo, los refuerzos escolares que han estado operativos durante el curso en las líneas L10 y L12 dejarán de funcionar con la finalización del periodo lectivo. La línea L19 (UIB/Parc Bit) mantendrá su frecuencia media habitual, aunque se modificarán algunas salidas. Estos cambios no entrarán en vigor hasta el lunes 29 de junio.

La mayoría de líneas mantendrán las frecuencias vigentes, aunque podrán registrarse ligeras variaciones en algunos horarios de salida, por lo que la EMT recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados a través de la página web y la app.