La EMT reforzará este sábado el servicio de autobuses con motivo de la celebración de 'Elrow' en Son Fusteret

Se incrementará el servicio de la línea L10, que conecta Sindicato con el recinto de conciertos

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará el servicio de autobuses con motivo de la celebración del evento 'Elrow XXL Mallorca 2025', que tendrá lugar este sábado, 30 de agosto, en el recinto de Son Fusteret.

Para facilitar el acceso y la salida del evento, se incrementará el servicio de la línea L10, que conecta Sindicato con Son Fusteret. Así, entre las 14.00 y las 19.00 horas, se añadirán refuerzos que se sumarán a la frecuencia habitual, que ronda entre 18 y 20 minutos. Estos autobuses adicionales realizarán las paradas habituales hasta Son Fusteret.

A partir de las 18.00 horas y hasta la finalización del evento, los autobuses de refuerzo operarán desde la parada 285 en Son Fusteret con destino a Sindicato, complementando así las salidas regulares de la L10, que en ese horario circulan aproximadamente cada 30 minutos.

Además, durante la noche del sábado, los usuarios podrán utilizar la línea nocturna Nit Bus N3, que conecta Sa Indioteria con Germans Escalas y pasa por la parada 285 cada hora. Al llegar a Plaza España, los pasajeros podrán enlazar con el resto de líneas nocturnas de la red.