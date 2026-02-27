La EMT refuerza las líneas L25 y L35 a partir del sábado por el inicio de la temporada turística

Archivo - Un autobús de la EMT Palma. - EMT - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma aumentará a partir del domingo las frecuencias de las líneas L25 y L35 a partir del próximo sábado con motivo del inicio de la temporada turística.

Así, la línea L25 (s'Arenal-Pl.Reina/Catedral), ajustará sus horarios ya que los autobuses pasarán de tener una frecuencia de 15 a diez minutos. También se reforzará la línea L35 (Aquàrium-Pl.Reina/Catedral), que amplía su servicio nocturno al incorporar nuevas salidas a partir de las 17.40 horas.

También la línea A2 (Aeropuerto-s'Arenal) verá mejorada su capacidad con la incorporación de autobuses articulados, lo que permitirá aumentar el número de plazas disponibles. Por otro lado, la línea L30 (Marivent-Palau de Congressos) circulará con una frecuencia de 30 minutos todos los días.

Aunque la mayoría de líneas mantendrán las frecuencias actuales, se realizarán pequeños ajustes en los horarios de algunas salidas, por lo que la EMT recomienda consultar la web y la aplicación móvil antes de realizar un desplazamiento.