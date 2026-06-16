La EMT refuerza el servicio por el concierto de Alejandro Sanz de este miércoles en Son Moix

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PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma reforzará este miércoles 17 de junio el servicio de autobuses para favorecer el desplazamiento del público al concierto de Alejandro Sanz que tendrá lugar en el Estadio Mallorca Son Moix a las 22.00 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se prevé un servicio especial de refuerzo de la línea L8, que va desde Sindicato al Estadio Mallorca Son Moix, en las horas previas al concierto.

Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en aquella franja horaria están pasando con una frecuencia media de ocho o nueve minutos. Al acabar el concierto, los usuarios podrán acceder a los autobuses de la línea 8 y de la línea 33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido hacia el centro de la ciudad, la línea 8 seguirá su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicato. El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó y s'Escorxador por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza España y facilitando el enlace con otras líneas.