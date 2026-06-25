Encuentran a una mujer mayor desorientada en el Camí Vell de Pollença

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PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado y asistido a una mujer mayor que se encontraba desorientada y tumbada en el suelo cerca del Camí Vell de Pollença.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la actuación se inició la noche del miércoles tras el aviso de un vecino que había visto a la mujer en la calle.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar y comprobó que la mujer presentaba signos evidentes de desorientación, lo que dificultaba su identificación y comunicación.

Tras realizar diversas gestiones para averiguar su identidad y domicilio, los agentes solicitaron la asistencia de los servicios sanitarios y continuaron las comprobaciones necesarias para localizar a sus familiares.

Finalmente, se consiguió contactar con sus hijos, que se encontraban buscándola, y se coordinó el reencuentro con la mujer en dependencias de la Guardia Civil.