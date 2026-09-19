Encuentran una perrita con las patas rotas y con signos de asfixia en un contenedor en Inca. - RESCUING PETS

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del hallazgo en un contenedor de Inca de una perrita dentro de dos bolsas de basura.

Según la información difundida por la asociación Rescuing Pets, el animal fue encontrado en un estado grave de salud, con las patas rotas fracturadas, ensangrentadas y signos claros de asfixia.

La entidad ha agradecido la rápida actuación de la Policía Local para el rescate y a las personas que están colaborando en la acogida de la perrita.