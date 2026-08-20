Encuentran una veintena de motos robadas que iban a ser enviadas a Senegal en el interior de una fábrica abandonada

Recuperan 19 motos robadas en una fábrica abandonada de Mallorca que iban a ser enviadas Senegal - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado 19 motocicletas robadas y que, tras ser desmontadas total o parcialmente, habían sido escondidas en el interior de una fábrica abandonada de Selva (Mallorca) antes de ser enviadas a Senegal.

Aunque la investigación de la bautizada como operación BlackMotor se mantiene abierta y no se descarta la localización de más implicados, por el momento ha sido detenido un hombre que supuestamente se encargaba de custodiar y manipular los vehículos robados.

Las pesquisas, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, se iniciaron después de detectar un incremento de las sustracciones de vehículos en Palma, especialmente de motos de pequeña cilindrada tipo 'scooter'.

Los agentes tuvieron conocimiento de que parte de las motocicletas sustraídas en Palma podrían estar siendo trasladadas a un taller clandestino ubicado en la Part Forana, desde donde posteriormente serían enviadas fuera de España.

A raíz de esta información, los investigadores comenzaron a realizar diferentes gestiones encaminadas a localizar el lugar donde se almacenaban y desmontaban los vehículos.

El análisis de los datos, unido a la recopilación de información, permitió determinar que algunos de los vehículos estarían siendo trasladados hasta la localidad de Selva.

Los agentes localizaron una fábrica abandonada en cuyo interior había 19 motocicletas, la mayoría de ellas desmontadas total o parcialmente y preparadas para su envío al extranjero.

Comprobaron, tras consultar el número de bastidor, dado que las matrículas habían sido retiradas, que todas ellas habían sido sustraídas en Palma entre los meses de abril y junio.

La idea de los supuestos responsables del entramado, de acuerdo con el empaquetado de las piezas y el rotulado que presentaban algunas de ellas, era enviarlas a Senegal para ensamblarlas de nuevo y volver a ponerlas en circulación.

Los agentes localizaron al supuesto responsable de custodiar y manipular las motocicletas, un hombre de 50 años y origen magrebí que vivía en Selva y que fue arrestado.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con los autores materiales de las sustracciones. Los vehículos han sido devueltos a sus legítimos propietarios.