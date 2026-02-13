Endesa eleva a los 1,8 millones el presupuesto destinado al refuerzo de la red frente a fenómenos climáticos extremos. - ENDESA

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha incrementado este año un 7,5 por ciento, hasta los 1,8 millones de euros, el presupuesto destinado al refuerzo y mantenimiento de la red de distribución de Baleares dentro de la campaña de invierno y ante fenómenos climáticos extremos.

En este sentido, la filial de redes de Endesa, e-distribución, despliega cada año un exhaustivo plan de inspección, mantenimiento y refuerzo de la red para hacer frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos climatológicos extremos tienen sobre la red eléctrica.

El objetivo, según han explicado en un comunicado, es minimizar el riesgo de incidencias y reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro cuando estas se producen.

Los efectos del cambio climático afectan cada vez más las redes de distribución eléctrica y, por este motivo, buena parte de las infraestructuras eléctricas y los kilómetros de red de distribución gestionados por Endesa en las Islas están expuestos a inundaciones, fuertes vientos, rayos, heladas o nevadas.

Para hacer frente a estos fenómenos, cada vez más frecuentes e intensos, Endesa refuerza y digitaliza la red para hacerla más resiliente, inspecciona las infraestructuras y ejecuta planes de emergencia para dar respuesta a las incidencias.

Este año en Baleares, e-distribución ha revisado cerca de 575 kilómetros de líneas de media y alta tensión y ha realizado 1.200 inspecciones en subestaciones y centros de distribución.

Para estas inspecciones se utilizan drones y helicópteros equipados con tecnología 'Lidar', que permite crear mapas en 3D de las redes y de su entorno. Este mapa tridimensional se utiliza también en las tareas de tala y poda de la masa forestal próxima a las líneas aéreas, puesto que permite comprobar si la distancia entre la vegetación y la línea es la adecuada.

En esta campaña de invierno se han realizado tareas de tala y poda a lo largo de 480 kilómetros de líneas. Los fuertes vientos que acompañan las borrascas pueden hacer caer apoyos y tendidos eléctricos o provocar la caída de árboles y ramas sobre los cables, dejando los clientes sin suministro. Por eso, la tala y poda selectiva es una tarea imprescindible para prevenir incidencias.

RESPUESTA A EMERGENCIAS

La prevención es uno de los pilares de la estrategia de e-distribución para reducir el impacto de los temporales sobre el suministro y restablecer el servicio con rapidez cuando se producen incidencias.

Las medidas de prevención se aplican desde el diseño y construcción de las infraestructuras, para hacerlas más resilientes ante los episodios climáticos extremos, y continúan con las tareas constantes de mantenimiento e inspección.

Las acciones de preparación incluyen el uso de modelos predictivos de acontecimientos meteorológicos y medidas para vigilar la red y anticipar posibles interrupciones del suministro.

Una vez se confirma la llegada de un fenómeno meteorológico extremo, se organiza la respuesta. La central de control de la red de distribución de Endesa --el cerebro que controla la red las 24 horas del día, 365 días el año-- cuenta con sistemas automáticos de gestión que permiten actuar en remoto para resolver las incidencias de manera mucho más rápida.

Esta capacidad de actuar a distancia para reconfigurar rutas eléctricas alternativas y reposar el suministro es posible gracias a la creciente digitalización de la red de e-distribución.

Los sensores aportan datos que permiten conocer en tiempo real qué está pasando en la red, y los telemandos reducen de forma drástica los tiempos de reposición al permitir actuaciones remotas.

Sin embargo, han añadido, no siempre es posible solucionar las incidencias desde el centro de control. En algunos casos es necesario desplazar técnicos de mantenimiento en la zona afectada, que trabajan coordinados con los servicios de emergencia.

A los lugares donde se prevé una mayor duración de las reparaciones, por la magnitud de los daños o por dificultades de acceso, se instalan grupos electrógenos para devolver el suministro.

En caso de incidencia grave, la compañía ha recordado que la prioridad es restablecer y asegurar el servicio a los clientes especialmente sensibles como hospitales, servicios de emergencias, personas electrodependientes, policía o suministros de agua.