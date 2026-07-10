Endesa eleva a 325 los puntos se recarga instalados en Baleares

Cargador de coches electricos de Endesa. - ENDESA

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha elevado a 325 los puntos de recarga para vehículos eléctricos en Baleares, de los que 40 son de carga ultrarrápida con potencias de 150, 300 y 350 kilovatios (kW), dentro de su plan de expansión de la infraestructura pública de recarga.

Según ha informado la eléctrica en un comunicado, los cargadores ultrarrápidos se ubican principalmente en corredores viarios y zonas próximas a carreteras para facilitar los desplazamientos de larga distancia. Durante el último año cuatro de cada diez cargadores instalados por Endesa han sido de alta potencia.

Del total de la infraestructura desplegada en Baleares, 47 puntos de recarga ya están instalados, aunque permanecen pendientes de recibir las autorizaciones administrativas necesarias para su conexión a la red de distribución antes de entrar en servicio.

Endesa ha explicado que dispone de una cartera de proyectos en distintas fases de desarrollo para seguir ampliando la red de recarga en las Islas durante los próximos dos años.

En el conjunto de España, cuenta con cerca de 7.200 puntos de recarga instalados, lo que, según la compañía, supone un crecimiento del 14 por ciento respecto al año anterior.

Además del despliegue de infraestructura pública, Endesa ha instalado más de 20.000 puntos de recarga privados para empresas, administraciones públicas y particulares, a los que presta servicios de gestión, operación y mantenimiento.

Según la compañía, su objetivo para los próximos años es seguir ampliando la red pública de recarga al ritmo del crecimiento del mercado, con especial atención a los cargadores rápidos y ultrarrápidos para adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios.