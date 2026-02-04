Endesa elige Menorca para analizar la aportación del coche eléctrico a la flexibilidad de la red

De izquierda a derecha, Josh Eichman (IREC), Miguel Pardo (e-distribución), Martín Ribas (Endesa), Simón Gornés (Consell de Menorca), Fernando Diz-Lois (e-distribución) y Jacob Rodríguez (e-distribución). - ENDESA

MENORCA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha escogido Menorca como escenario para analizar cómo la recarga inteligente de vehículos eléctricos puede aportar flexibilidad al sistema eléctrico y generar beneficios tanto para el conjunto del sistema como para los usuarios de la movilidad eléctrica.

La compañía lidera en la isla un proyecto piloto orientado a probar y validar soluciones avanzadas de gestión de la demanda asociada al vehículo eléctrico, integrando la recarga de forma eficiente y segura en la operación de la red de distribución.

El piloto, en el que participa también la comercializadora de la compañía, forma parte del proyecto europeo Flexible energy systems Leveraging the Optimal integration of EVs deployment Wave (FLOW), impulsado por un consorcio compuesto por 30 socios de nueve países europeos.

Desde Endesa han explicado que las claves del proyecto FLOW son dar flexibilidad al sistema eléctrico (los vehículos actúan como almacenamiento distribuido y ayudan a resolver necesidades técnicas en red); favorecer la integración de renovables (el vehículo almacena energía procedente de fuentes renovables cuando está disponible y la devuelve cuando hay escasez) y reducir costes energéticos (Permite cargar en horas baratas o con excedentes renovables y descargar en horas caras)

Finalmente, este proyecto apoya la estabilidad del sistema contribuyendo al control de tensión, frecuencia y resolución de saturaciones en redes de distribución.