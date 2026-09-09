Endesa invertirá en Formentera 4,5 millones de euros en 12 actuaciones para mejorar la red de suministro eléctrico - ENDESA

FORMENTERA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha presentado al Consell Insular de Formentera el plan de inversiones que e-distribución, la filial de redes de la compañía, desarrollará en la red de distribución eléctrica de la isla durante los próximos años con una inversión global de més de 4,5 millones de euros y la ejecución de 12 actuaciones.

Según ha informado Endesa en un comunicado, responsables de la empresa se han reunido con miembros del equipo de gobierno insular para detallar las principales actuaciones previstas.

En conjunto, las actuaciones permitirán actuar sobre unos nueve kilómetros de red e incorporarán nuevas infraestructuras que incrementarán la flexibilidad operativa del sistema eléctrico de la isla.

Entre las actuaciones más destacadas del plan figura la ampliación de la transformación de la subestación Formentera; la construcción de un nuevo trazado de media tensión en la Savina; nuevos trazados de interconexión en la zona de Cala Saona, entre Sant Ferran y Es Pujols y entre Sant Ferran y Es Ca Marí para reforzar la malla de la red de media tensión, incrementar la capacidad de maniobra ante eventuales incidencias y mejorar la calidad y seguridad del suministro.

Desde Endesa han señalado que las nuevas interconexiones constituyen el eje vertebrador del programa de inversiones, ya que permiten avanzar hacia una red más flexible y resiliente.

La materialización de las actuaciones se realizará de manera progresiva a medida que se vayan obteniendo las autorizaciones y permisos.

Sobre las incidencias registradas este verano en Formentera, Endesa ha asegurado que han estado motivadas por la alta exigencia en los diferentes elementos de la red debido a las altas temperaturas.

La empresa ha reiterado su compromiso con la modernización continua de las infraestructuras eléctricas de Formentera y el impulso de las inversiones necesarias para contar con una red digitalizada y preparada para responder a los futuros retos energéticos.

PETICIONES DEL CONSELL

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha valorado positivamente el plan de inversiones, pero ha pedido a la compañía que éstas se traduzcan en actuaciones sobre el terreno con la máxima celeridad posible.

"Es una inversión importante y necesaria, pero también debemos decir que llega después de muchos años en los que Formentera no ha recibido las inversiones que necesitaba para adaptar y reforzar su red. Ahora, necesitamos recuperar este tiempo y que las actuaciones previstas avancen tan rápido como sea posible", ha dicho.

Portas también ha declarado que no se puede asumir como algo normal que cada vez que se registra un episodio meteorológico adverso, diferentes zonas de Formentera queden sin suministro.

Durante la reunión, el Consell ha trasladado su preocupación por la seguridad de las instalaciones eléctricas y la necesidad de intensificar las actuaciones de mantenimiento y prevención, especialmente en aquellos puntos donde las líneas discurren por zonas de vegetación.

También ha pedido mantener una planificación preventiva y una coordinación permanente con la compañía para detectar puntos vulnerables y actuar antes de que haya incidencias.