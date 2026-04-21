Endesa invierte cerca de 1,8 millones de euros en reforzar la red eléctrica en Andratx

Obreros trabajan en la renovación de la red eléctrica en Andratx. - ENDESA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinado alrededor de 1,8 millones de euros para un conjunto de actuaciones de mejora y refuerzo de la red eléctrica en el municipio de Andratx.

El objetivo de la intervención es incrementar la calidad, la seguridad y la continuidad del suministro, especialmente a las zonas con una mayor demanda energética durante los meses de más afluencia turística, según ha explicado la empresa en un comunicado.

En total, se han llevado a cabo 13 actuaciones con la instalación de cerca de cinco kilómetros de red eléctrica, una parte significativa de ellos corresponde a la renovación de conductores aéreos y a la modernización de líneas de media tensión. Estas actuaciones forman parte del plan de refuerzo y modernización de la red de distribución que Endesa desarrolla en Baleares.

Entre las intervenciones ya ejecutadas o en fase final destacan actuaciones en ámbitos como el puerto de Andratx, cala Marmassen, sa Fàbrica, Isaac Peral, el camino de Sant Carles, cala Llamp o el entorno de l'Aldea Blanca, donde se han renovado infraestructuras eléctricas estratégicas para mejorar la alimentación y reducir el riesgo de incidencias en puntos clave del municipio.

"Estas mejoras tienen un impacto directo en el servicio que reciben tanto los vecinos, como los establecimientos turísticos, puesto que permiten disponer de una red más robusta, fiable y preparada para absorber incrementos puntuales de demanda, al contribuir así a un suministro más seguro, estable y adaptado a las necesidades actuales y futuras del territorio", han explicado.

Paralelamente, Endesa prevé avanzar en la modernización de la red eléctrica de Andratx con nuevas actuaciones en curso y futuras, que incluirán la renovación de tramos adicionales de líneas de media tensión y el refuerzo de infraestructuras existentes, siempre de manera coordinada con las administraciones correspondientes y de acuerdo con la planificación y los permisos necesarios.

Endesa ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Andratx, así como del resto de administraciones y organismos implicados, que han hecho posible la planificación y la ejecución de estas obras. "El trabajo conjunto ha sido clave para impulsar unas actuaciones que refuerzan la infraestructura eléctrica del municipio y contribuyen a su desarrollo sostenible", han resaltado.