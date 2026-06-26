Endesa mejora la calidad y la capacidad de respuesta ante incidencias de la red de Portopetro

Obras de mejora en Portopetro - ENDESA

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filiar de redes e-distribución, ha llevado a cabo cuatro actuaciones de mejora de la red eléctrica de Portopetro, en el municipio de Santanyí, para incrementar la calidad, la fiabilidad y la flexibilidad del suministro en la zona.

El plan incluye la renovación de dos tramos de línea aérea de media tensión, ya ejecutados con una inversión conjunta de más de 50.000 euros y una longitud total de 3.275 metros, según ha informado Endesa en un comunicado.

Estas actuaciones permiten reforzar la infraestructura existente, mejorando el comportamiento de la red y reduciendo el riesgo de incidencias, especialmente en situaciones meteorológicas adversas.

El proyecto se completa con dos nuevas interconexiones de la red, actualmente en fase de ejecución y programación, con una inversión superior a los 280.000 euros y una longitud de 1.320 euros. Según la compañía, estas interconexiones son clave para incrementar la red mallada, ya que permiten disponer de vías alternativas de alimentación eléctrica.

Con esta configuración más flexible, en caso de incidencia se pueden realizar maniobras en remoto para reconfigurar la red y restablecer el suministro a través de otra línea, minimizando el número de clientes afectados y reduciendo notablemente el tiempo de reposición del servicio.

En conjunto, las actuaciones benefician a 1.891 clientes y una potencia contratada de 16,4 megavatios (MW). Desde la compañía han resaltado que se enmarcan en su plan para avanzar hacia una red más digital, resiliente y preparada para los retos energéticos futuros.

Estas actuaciones se alinean igualmente con la estrategia de Endesa para impulsar la electrificación de la demanda y la digitalización de la red de distribución, con una clara apuesta por el telemando de las instalaciones.

De este modo, la incorporación de tecnologías que permiten operar la red a distancia facilita una gestión más ágil, segura y eficiente del sistema eléctrico, mejorando la capacidad de respuesta ante incidencias y contribuyendo a un modelo energético más sostenible y adaptable a las nuevas necesidades del territorio.