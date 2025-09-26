Endesa mejora la infraestructura de Mongofre Nou para proteger a las aves de la zona

MENORCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha informado este viernes que ha completado una actuación técnica de alta especialización en la zona de Mongofre Nou, dentro del Parque Natural de s'Albufera des Grau, en el municipio de Maó, con el objetivo de mejorar la protección de la avifauna y reforzar la infraestructura eléctrica de la isla.

La compañía ha indicado que la operación ha requerido el uso de un helicóptero para acceder a zonas de difícil acceso y transportar materiales. En concreto, ha matizado que los trabajos han incluido la sustitución de ocho apoyos eléctricos y la instalación de protecciones específicas para la avifauna en 10 apoyos, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad de la zona.

"La intervención ha sido planificada con detalle, incluyendo reuniones de coordinación previas y la colaboración con el Consell Insular, que facilitó el uso de la antigua batería militar de Favàritx como base logística", han explicado a través de un comunicado.

Endesa ha subrayado que el cronograma del proyecto se desarrolló en varias fases: a finales de julio se iniciaron las operaciones con helicóptero para transportar el material y preparar los cimientos de los nuevos apoyos. Durante la primera semana de agosto se colocaron y hormigonaron las bases, posteriormente se instalaron los nuevos apoyos y se retiraron los antiguos.

Finalmente, se completaron las conexiones eléctricas y se normalizó el servicio, manteniendo en todo momento el suministro a los clientes gracias a sistemas de apoyo temporal.

El conjunto de estas tareas ha supuesto una inversión global de 115.000 euros, que incluye tanto los recursos técnicos como logísticos necesarios para llevar a cabo la actuación con las máximas garantías de seguridad y respeto ambiental.

"Este tipo de actuaciones nos permiten avanzar en la protección del entorno natural al mismo tiempo que reforzamos la calidad del servicio eléctrico. Esta intervención ejemplifica nuestra voluntad de combinar tecnología avanzada con respeto por el medio ambiente, garantizando un servicio eléctrico de calidad y sostenible para Menorca", ha destacado Carlos Ferrer, director de Redes de Distribución de Endesa en Baleares.