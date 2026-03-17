Endesa renueva la línea de Alfàbia para reforzar la red eléctrica de la Serra de Tramuntana

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PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado los trabajos de renovación y adecuación de la línea de media tensión de Alfàbia, una infraestructura estratégica de la Serra de Tramuntana que permite recuperar la interconexión con el grupo El Gas, empresa histórica que desarrolla la actividad de distribución eléctrica en los municipios de Sóller y Fornalutx.

Según ha informado la eléctrica en un comunicado, con esta actuación, estas localidades refuerzan su nivel de interconexión y aumentan su fortaleza ante posibles contingencias en la red.

La actuación ha supuesto una inversión de 130.000 euros y la renovación de 1,2 kilómetros de conductor aéreo de media tensión, así como la sustitución de seis apoyos antiguos. Cuatro de ellos se encuentran en zonas de acceso extremadamente complejo, lo que requirió el apoyo de un helicóptero para trasladar e instalar los elementos, trabajando en la Serra de Tramuntana y superando las dificultades de su orografía.

Paralelamente, Endesa ha instalado protección de la avifauna en 13 apoyos, reforzando su compromiso de la compañía con la conservación de la biodiversidad, especialmente en un entorno ambiental de alto valor como la Tramuntana.

La renovación de la línea de media tensión de Alfàbia contribuye a reforzar la red mallada, imprescindible para reducir los tiempos de interrupción en caso de incidencias y garantizar un suministro eléctrico seguro y fiable. Una red más robusta es esencial en el proceso de descarbonización y electrificación, que requiere infraestructuras cada vez más resilientes y capaces de integrar nuevos usos eléctricos.

Endesa tiene previsto continuar mejorando las infraestructuras de la zona con una nueva interconexión entre Sóller y Deià, que se llevará a cabo tan pronto como se dispongan de las autorizaciones administrativas pertinentes.