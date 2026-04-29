Endesa revisará 1.015 kilómetros de líneas eléctricas en Baleares para prevenir incendios de cara al verano

Helicóptero de Endesa. - ENDESA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa revisará 1.015 kilómetros de líneas eléctricas en Mallorca, Menorca y Eivissa como parte de una campaña para prevenir incendios de cara al verano que cuenta con una inversión de 210.000 euros.

Según ha informado la compañía en un comunicado, los trabajos, que actualmente ya han empezado a realizarse a través de su filial, e-Distribución, forman parte de una campaña preventiva de revisión de líneas de media tensión en entornos con masa forestal.

Estas revisiones se llevarán a cabo mediante una cámara termográfica equipada en helicópteros que detecta la radiación infrarroja e identifica sobrecalentamientos o anomalías no visibles a simple vista, lo que facilita la intervención de las líneas de forma preventiva ante posibles averías o situaciones de riesgo.

En concreto, los vuelos tendrán lugar en zonas como los entornos de Formentor, Valldemossa, Orient, Esporles, Galilea o Formentor en Mallorca; el Parque Natural de s'Albufera des Grau, zonas rurales de Mercadal, Alaior y Ciutadella en Menorca; y Portinatx, Sant Antoni o Santa Eulàlia en Ibiza, entre otros.

De esta forma, las inspecciones permitirán planificar actuaciones sobre el terreno cuando se detectan puntos de mejora, reforzando así la seguridad de la infraestructura y la resiliencia de la red eléctrica.