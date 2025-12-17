Endesa supera los 25.000 autoconsumos conectados a su propia red de distribución en Baleares

Instalación de autoconsumo de Endesa, e-distribución. - ENDESA

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha superado, en Baleares, los 25.000 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución, con un aumento del 17,5% respecto al año 2024. A nivel estatal ha ascendido un 20%, llegando a los 400.000 autoconsumos.

Según ha informado la empresa en una nota de prensa, el suministro de autoconsumo colectivo ha crecido en Baleares un 32%, pasando de 1.659 en 2024 a los 2.186 actuales. Sobre los autoconsumos individuales conectados a la red, han aumentado un 16% en un año.

La potencia de las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red eléctrica de Endesa en Baleares es de 263 MW, un 11,4% superior al año pasado pero con un incremento del 200% respecto al 2020. Estas instalaciones generan energía suficiente para cubrir el consumo de 130.000 viviendas.

A nivel global, e-distribución, que gestiona la red de distribución eléctrica en Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y parte de Extremadura, ha registrado crecimientos en la activación de autoconsumos en todas las áreas, tanto los individuales como los colectivos.

Pese a que el individual continúa siendo el más popular, el autoconsumo colectivo gana peso cada año, impulsado por las comunidades de vecinos, polígonos industriales y agrupaciones empresariales que apuestan por compartir la generación renovable.

AYUDA EN LA TRAMITACIÓN

Las mejoras introducidas en la tramitación del autoconsumo, tanto en los procesos de validación, como en los de la información a los clientes, han permitido agilizar la activación de estas instalaciones, especialmente en el caso de los autoconsumos colectivos.

Endesa ha incorporado nuevas funcionalidades en la web que facilitan la gestión de solicitudes de autoconsumo, donde también se puede encontrar la información completa y actualizada sobre las diferentes modalidades de autoconsumo, trámites y preguntas frecuentes.

En el área privada, el cliente puede hacer un seguimiento en tiempo real de los trámites asociados a su solicitud de autoconsumo y saber en que punto se encuentra en todo momento. También se han introducido mejoras en los formularios web para que sea más fácil conocer la documentación a adjuntar y se envíen notificaciones automáticas con los siguientes pasos a seguir.

Otra medida implantada en la web es el validador de ficheros TXT. Este sistema detecta errores de formato en los documentos, evitando retrasos en el proceso. También un simulador que permite validar si se cumplen las distancias recogidas en la regulación para conectar autoconsumos a través de la red.