El enfermero que atendió a Alpha Pam, fallecido por tuberculosis en 2013, asegura que su estado "no era muy grave"

La médico afirma que el paciente no le enseñó ninguna documentación y que no tenía un historial clínico en el que basarse

El acompañante de Pam en el hospital sostiene que el fallecido informó de una posible tuberculosis en la fase de triaje

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El enfermero de triaje juzgado por la muerte de Alpha Pam, inmigrante senegalés fallecido en Mallorca el 21 de abril de 2013 por una tuberculosis no diagnosticada, ha asegurado que su estado "no era muy grave" en el momento en que fue atendido.

Este miércoles ha arrancado la primera sesión del juicio en los juzgados de Vía Alemania, en Palma. El viernes se celebrará la segunda sesión, en la que declarará la madre del fallecido por videoconferencia después de que la juez haya admitido la prueba presentada por la acusación.

En el banquillo se sientan como acusados el enfermero de triaje y la médico del hospital de Inca que atendieron a Pam. La Fiscalía y defensas de los sanitarios no ven indicios de delito, mientras que la acusación, sostenida por la familia del fallecido, pide para ellos un año de prisión y tres de inhabilitación.

Durante su declaración, el enfermero ha afirmado que el 5 de abril de 2013 atendió a Pam en el hospital comarcal de Inca y que el paciente le comentó "que había tenido contacto con una persona en tratamiento por tuberculosis".

No obstante, el sanitario valoró sus constantes y cuadros vitales y observó que su estado "no era muy grave", por lo que le derivó a la sala de espera, al tiempo que ha asegurado que no vio el volante que Atención Primaria le había realizado días antes a Pam en el que se diagnosticaba contacto con tuberculosis.

"Mi atención fue la adecuada, aunque hubiese presentado el volante, el triaje habría sido el mismo porque se determina por la gravedad del momento, entonces le dije que fuera a la sala de espera y que si se encontraba peor volvería a valorarle, pero no supe nada más de él hasta que salió su historia por los medios de comunicación", ha añadido.

PAM "NO ENSEÑÓ NINGUNA DOCUMENTACIÓN"

Durante su intervención en el juicio, la médico ha insistido en que Pam "no enseñó ninguna documentación" en el momento en que fue atendido. "Le pregunté si tenía algún problema de salud o alergias porque su historia clínica estaba vacía, no había ningún tipo de antecedente ni historial médico en el que basarme", ha subrayado.

Preguntada por la atención que ofreció al paciente, la doctora ha manifestado que le hizo análisis de orina, de garganta y le auscultó, escuchando algún tipo de deficiencia en su respiración, por lo que le diagnosticó un antibiótico que ella misma le entregó.

"Además, le dije que era muy importante que en 48 horas como mucho fuera a su médico de cabecera, porque los pacientes cambian y había que asegurar que su evolución fuera la adecuada", ha continuado.

Cuando Alpha Pam falleció en su domicilio, se encontró en la vivienda el volante de Atención Primaria. Sobre esto, la sanitaria ha indicado que, si el paciente hubiese mostrado el documento en el momento en que fue atendido, estaría en posesión del hospital por protocolo. Además, "no sabíamos que hubiera ninguna posibilidad de brote de tuberculosis en Can Picafort, Conselleria no informó", ha concluido.

ATENDIDO EN "CINCO MINUTOS"

Por su parte, el amigo que acompañó al fallecido al hospital ha declarado que el enfermero le atendió en "cinco minutos" y ha sostenido que sí le mostraron el documento.

"Ahí Alpha Pam le habló de tuberculosis", ha continuado el acompañante, asegurando que el sanitario llegó a preguntar al paciente cuántos contactos había tenido con la enfermedad. Con todo, ha afirmado que se enteró de que había un brote de tuberculosis una vez Pam falleció.

LA ACUSACIÓN CONSIDERA QUE SE COMETIÓ UN HOMICIDIO IMPRUDENTE

Antes de entrar a los juzgados, una de las letradas de la madre de Pam ha declarado ante los medios de comunicación que, bajo su juicio, se cometió un "homicidio imprudente, porque la atención sanitaria no estuvo dentro de la protección debida a una persona que venía derivada por contacto con tuberculosis, es una negligencia grave y un homicidio imprudente".

"La familia quiere justicia, entender por qué su hijo, que cogió una patera para llegar a España y darle un futuro mejor a su familia, murió de tuberculosis en Mallorca", ha añadido.

Cabe recordar que los hechos se produjeron cuando acababa de entrar en vigor una reforma legal que privaba de carné sanitario a inmigrantes 'sin papeles'.

En este sentido, ha considerado que el contexto sanitario del momento "no era el más propicio para mantener con vida a personas 'sin papeles' con enfermedades infecciosas graves, como le ocurrió a Pam", y ha señalado que "políticamente hablando, esto no puede volver a pasar".

LOS HECHOS

En febrero de 2013, Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo y fue derivado al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba.

En la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, la facultativa adscrita a dicho centro hizo constar un diagnóstico de contacto con tuberculosos, así como su derivación a urgencias del hospital comarcal "para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y se sospechaba que éste fuera el caso primario".

Días después, la acusación asegura que Pam acudió al centro hospitalario con la hoja de Atención Primaria, pero le fue denegado el acceso a urgencias por carecer de tarjeta sanitaria.

El afectado acudió de nuevo al hospital el 5 de abril y fue atendido tras 40 minutos de espera. Según la denuncia, la asistencia médica duró apenas cinco minutos y se le diagnosticó una bronquitis. Finalmente, el 21 de abril, Pam falleció en su domicilio. Los resultados de la autopsia confirmaron que la causa fue por tuberculosis.