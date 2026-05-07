Enmienda evita que el límite de los 150 kilómetros excluya a las islas de proyectos europeos de cooperación. - CAIB

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha conseguido incorporar una enmienda estratégica al dictamen sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en particular para la cooperación territorial europea (Interreg), y el Fondo de Cohesión, aprobado por unanimidad en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR), celebrado en Bruselas.

A la sesión ha asistido la directora general de Relaciones Institucionales del Govern, Xesca Ramis, en representación del Ejecutivo autonómico.

El dictamen, promovido por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, incorpora una enmienda defendida por Baleares para garantizar que las especificidades de los territorios insulares sean tenidas en cuenta dentro de las políticas europeas de cooperación territorial.

La modificación impulsada por Baleares reconoce la demanda de que la aplicación del criterio de distancia de 150 kilómetros pueda excluir a las regiones insulares de los programas europeos Interreg de cooperación transfronteriza, una reivindicación histórica del archipiélago ante las instituciones europeas.

En este sentido, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya trasladó esta demanda en 2025 al vicepresidente ejecutivo y comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, durante una reunión centrada en la defensa de una política de cohesión descentralizada y adaptada a las singularidades de los territorios insulares.