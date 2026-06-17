Entra en vigor la prestación de la asistencia personal para personas dependientes - CAIB

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La prestación de la asistencia personal para personas en situación de dependencia ya está en vigor, tras la publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de la ley de aceleración de proyectos estratégicos.

Así lo ha destacado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa, en la que ha subrayado que responde así a una reivindicación histórica del tercer sector social al recoger la prestación en una ley autonómica.

El objetivo es promocionar la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas dependientes. Estos apoyos y cuidados se prestarán bajo la dirección de profesionales, en la que se concreten las actividades de la vida diaria que permita a la persona desarrollar su proyecto de vida en todas las esferas y de acuerdo con las necesidades, voluntad, deseos y preferencias.

Según la ley, que se ha completado mediante enmiendas, la prestación estará dirigida a personas menores de 65 años con discapacidad física o sensorial mínima de un 65 por ciento y con un grado de dependencia II o III.

Igualmente, el Govern ha regulado, de la mano de las entidades, las ratios y perfiles profesionales. Estos deberán ser, por cada diez usuarios, teniendo en cuenta una atención de 35 horas semanales durante 247 días anuales con una proporción de 0,25 titulados superiores y de 11,70 de personal profesional de acompañamiento.

Desde la Conselleria han remarcado que se comrpometen a continuar desarrollando esta figura como prestación técnica del sistema público de servicios sociales y de acuerdo con los principios de autonomía personal, vida independiente y atención centrada en la persona. También trabajarán de la mano del sector en el diseño de los pliegos técnicos.

Por otro lado, el departamento que dirige Sandra Fernández ha instado al Gobierno de España a cumplir con el 50 por ciento de la financiación en dependencia.

En este sentido, ha señalado que prestaciones como la de asistencia personal, así como otras que tienen como objetivo la atención adecuada de las personas en situación de dependencia, "requieren del cumplimiento de la financiación al que está obligado el Gobierno.

La Conselleria ha reiterado que la media de aportación del Estado a las comunidades autonómas es del 27,4 por ciento pero que, en el caso de las Baleares, no llega al 18,7 por ciento.