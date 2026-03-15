Envían un mensaje ES-Alert en Menorca para advertir a la población del riesgo en zonas costeras

Archivo - Dos hombres en bicicleta bajo la lluvia en una playa. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, reunido este domingo al mediodía en el Centro de Coordinación de Emergencias 112, ha acordado enviar un mensaje masivo ES-Alert en Menorca de carácter preventivo para advertir a la población del riesgo en las zonas marítimas y costeras.

Desde la Dirección General de Emergencias han pedido no acercarse a las zonas costeras de la isla y extremar la precaución debido al fuerte viento que se espera en Menorca durante las próximas horas.

Al mismo tiempo, se ha activado la alerta roja (Índice de Gravedad 2 del Plan Meteobal) de protección civil en Menorca por fenómenos costeros, como consecuencia del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este fenómeno.

También se ha activado la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca y la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) en Ibiza y Formentera.

Según las previsiones de la Aemet, durante la tarde y la noche de este domingo podrían registrarse fenómenos costeros de máxima intensidad en Menorca, con olas de entre 7 y 8 metros de altura y vientos que podrían alcanzar los 90-100 km/h.

En Mallorca, especialmente en la zona noreste, también se esperan fenómenos costeros y vientos intensos, aunque no tan elevados como en Menorca. Los vientos podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h en zonas urbanas y mayor intensidad en las cumbres de la Serra de Tramuntana.

Por este motivo, el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal activa el nivel naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por fuertes vientos en Menorca y Mallorca.

Ante esta situación, desde la Dirección General de Emergencias e Interior se recomienda no acercarse a las zonas costeras de Menorca y Mallorca, extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades. También queda prohibido hacer fuego en Mallorca y Menorca.