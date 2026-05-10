Envían a prisión a una decena de patrones de pateras detenidos en Eivissa y Formentera en abril. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una decena de supuestos patrones de pateras han sido enviados a prisión provisional tras ser detenidos en abril en Eivissa y Formentera.

En total, según ha informado este domingo la Policía Nacional, el mes pasado agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Policía Nacional de Eivissa, detuvieron a 11 personas de origen argelino por supuestamente patronear pateras.

Según han explicado, fueron arrestados como supuestos patrones de ocho embarcaciones tipo patera, cuatro de ellas patera-taxi o patera de ida y vuelta, que llegaron a las costas de Eivissa y Formentera durante el pasado mes de abril, con 134 inmigrantes, 15 de ellos menores no acompañados y un menor acompañado de su madre.

De estas ocho embarcaciones, cuatro llegaron a Formentera, una fue localizada por el servicio marítimo de la Guardia Civil, una llegó a la playa de las Salinas en Eivissa y tres fueron rescatadas por Salvamento Marítimo.

La Policía ha destacado la detención de los cuatro patrones de los taxi-patera o pateras de ida y vuelta, embarcaciones con motores de gran cilindrada, consola central con volante para su manejo.

Estas embarcaciones realizan los viajes desde las costas argelinas a las Pitiusas en mucho menos tiempo y regresan rápidamente al lugar de origen, para poder realizar más viajes.

Se aprovechan así las características de la embarcación que con condiciones meteorológicas favorables permiten a las organizaciones criminales un mayor beneficio con el tráfico de personas.

Las embarcaciones se pueden utilizar varias veces, se cobra mas dinero por los trayectos y se disminuye la duración del viaje. Las detenciones se logran tras arduas investigaciones y en algunos casos, por avería de los motores o no disponer de combustible suficiente para regresar.

HUIDA A GRAN VELOCIDAD

Según han explicado, uno de estos taxi-patera fue localizado por dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Baleares, cuando navegaba cerca de las costas de Formentera.

En aquel momento huyó a gran velocidad cuando fue detectada, con evidente riesgo para los ocupantes.

Se da la circunstancia que alguno de los detenidos ya había entrado previamente en España en patera, utilizando otras identidades. Esta situación se produce con relativa frecuencia en el caso de los patrones de las embarcaciones.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de distintos juzgados de Eivissa, acordándose el ingreso en prisión de diez de ellos.