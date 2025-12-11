Envían a prisión al hombre que acuchilló a su pareja en Costitx

Archivo - Un cordón de la Guardia Civil. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una jueza de Inca ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado 30 de noviembre trató de matar a su mujer acuchillándola en el cuello en Costitx.

El hombre, que se había autolesionado el día de los hechos, permanecía bajo custodia de la Guardia Civil en el Hospital Universitario Son Espases.

La mujer, por su parte, abandonó este miércoles la UCI de Son Espases y pasó a hospitalización.

Los hechos ocurrieron sobre las 05.12 horas del domingo 30 de noviembre, cuando la mujer fue sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de Costitx.

El hombre se presentó en la finca y agredió a la mujer, que debido a las heridas que presentaba fue trasladada al Hospital Universitario Son Espases. El varón se autolesionó y fue trasladado en estado leve al Hospital de Inca, aunque tras empeorar de sus heridas fue derivado al hospital de referencias.