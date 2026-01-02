Un equipo multidisciplinar ultima las nuevas 22 carrozas de la cabalgata de Reyes de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar conformado por 14 profesionales está ultimando las nuevas 22 carrozas que desfilarán el próximo lunes por las calles de Palma durante la tradicional cabalgata de Reyes.

La regidora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, ha visitado este viernes el taller donde los carpinteros, herreros, pintores, escultores y sastres están acabando de confeccionar no solo las carrozas sino también el resto de elementos artísticos y el vestuario.

En total, ha informado Cort en un comunicado, se espera que alrededor de 400 personas participen en la cabalgata de Reyes de este 2026, que a lo largo de los próximos tres años discurrirá bajo el título 'La llum d'Orient i els oficis d'arrel: la màgia dels Reis i les nostres tradicions'.

"Estamos aquí para ver de cerca todo el trabajo que se está realizando para que la noche de Reyes sea mágica y todo salga perfecto", ha señalado la regidora, quien ha agradecido "el esfuerzo, la creatividad y la implicación de todas las personas que están haciendo posible una cabalgata de gran calidad artística y cuidada en todos sus detalles".

La de este año, ha asegurado, será "la más ambiciosa hasta la fecha" debido al objetivo del equipo de gobierno de "recuperar su carácter tradicional y lograr que la ciudadanía se sienta reflejada en ella".

El director artístico de la cabalgata, Daniel Puig, ha explicado que la edición de este año ha sido concebida como un proyecto narrativo y artístico "con vocación de continuidad", dado que la intención es "seguir ampliando y enriqueciendo la propuesta incorporando nuevos elementos que rendirán homenaje a otros aspectos, ideas y tradiciones".

El proyecto, ha ahondado, se ha realizado a partir de un trabajo previo de investigación histórica y geográfica, junto con el estudio de la arquitectura y el diseño de vestuario, "con el objetivo de recrear los distintos lugares de procedencia de los Reyes Magos".

En este sentido, ha subrayado que la iniciativa combina el relato histórico con un homenaje a la tradición, la identidad y los oficios vinculados a la cultura mallorquina.

La responsable del diseño y de la construcción de los diferentes elementos escenográficos de la cabalgata, Anabel Gomar, ha explicado que todos ellos han sido diseñados específicamente para esta edición, destacando que la carroza de la Estrella de Oriente, la más alta del desfile, alcanza los 4,55 metros de altura.

A las cerca de 400 personas que desfilarán por Palma y las nuevas 22 carrozas del Ayuntamiento se le sumarán otras dos de PalmaActiva, el tren de Afedeco y un bus de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), lo que supone el mayor número hasta la fecha.

El desfile comenzará a las 18.00 horas, con la llegada de los Reyes Magos al Moll Vell a bordo del velero Rafael Verdera, y recorrerá las principales calles del centro hasta finalizar en la plaza de Cort, donde saludarán desde el balcón del Ayuntamiento y recibirán a los niños de entidades sociales de Palma.

Previamente, el sábado 3 de enero, los Pajes Reales llegarán a Cort a partir de las 12.00 horas para recibir a los niños y niñas y recoger sus cartas.