La Esadib optará a un premio internacional por su proyecto para representar a Shakespeare en remoto

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático de Balears (Esadib) ha sido seleccionada como finalista para los premios internacionales PIEoneer Awards 2025, por su proyecto 'Shakespeare Remote' junto con la School of Media and Performing Arts de la Coventry University de Reino Unido.

Este centro adscrito a la Conselleria de Educación y Universidades optará al galardón en la categoría 'Study Abroad and Exchange Experience of the Year', según ha explicado la Conselleria en una nota de prensa.

El proyecto, que investiga las posibilidades de la telepresencia aplicada a las artes escénicas, nació en el año 2022 a partir de un intercambio Erasmus del profesor de la Esadib Pau Cirer, especialista en el trabajo con máscaras. De este modo, la iniciativa se ha desarrollado durante dos ediciones consecutivas, en 2024 con una versión bilingüe de 'Romeo y Julieta' y en 2025 con 'Como gustéis', ambas obras de William Shakespeare.

El programa forma parte de las actividades de internacionalización de la Esadib y cuenta con la tutoría del doctor en Teatro Tom Gorman, de la Coventry University.

La iniciativa permite ensayar y representar piezas teatrales en tiempo real entre equipos ubicados en Mallorca y Coventry, mediante una plataforma virtual de telepresencia desarrollada durante más de una década por el equipo británico, con experiencia previa en colaboraciones con Finlandia y Estados Unidos.

Cada edición del proyecto tiene una duración de tres semanas, las dos primeras se dedican a ensayos virtuales y, durante la tercera semana, los estudiantes británicos viajan a Mallorca para continuar los ensayos de forma presencial y ofrecer una representación abierta al público.

Así, han participado estudiantes y graduados de la Esadib y de la Coventry University, organizados en equipos mixtos que trabajan escenas adaptadas tanto en catalán como en inglés, al fomentar la colaboración intercultural y el desarrollo de competencias actorales en lengua extranjera.

Este proyecto pone en valor la capacidad de las artes escénicas para adaptarse a nuevos entornos digitales y conectar talento joven a escala internacional. El resultado de la nominación se conocerá en septiembre de 2025, cuando se anuncien los ganadores de los PIEoneer Awards, que reconocen anualmente la excelencia y la innovación en el ámbito universitario global.