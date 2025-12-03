La Escuela de Arte Dramático de Baleares pedirá un informe a Inspección Educativa sobre el jefe de estudios apartado

Fachada de la Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares (Esadib). - INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares (Esadib) solicitará a Inspección Educativa la elaboración de un informe sobre el jefe de estudios que ha sido apartado temporalmente tras ser acusado de llevar a cabo "prácticas reprobables" con el alumnado.

Fuentes de la Conselleria de Educación y Universidades han informado a Europa Press que próximamente se iniciará este procedimiento, mediante el cual se determinará si se adoptan nuevas medidas o no.

Según ha comunicado la dirección de la escuela en una carta dirigida a la comunidad educativa, cuyo contenido han confirmado fuentes conocedoras de la misma, el jefe de estudios ha sido apartado de sus funciones --aunque ello no implica su salida del centro-- y se ha abierto un procedimiento interno.

La misiva habla, haciendo referencia a mensajes anónimos publicados en las redes sociales, de "prácticas reprobables" en las que podría haber incurrido el docente y miembro del equipo directivo.

La cuenta de Instagram '@testimoniosartesescénicas' publicó hace tres días un mensaje anónimo en el que una persona denunciaba públicamente que un profesor de la Esadib "lleva abusando de su poder y sus alumnas desde hace unos diez años" y manteniendo relaciones sexuales con ellas.