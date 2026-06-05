La escultura 'Posidònia', instalada en Ca n'Oleo, invita a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos. - CAIB

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes y la Fundación Baleària han inaugurado este viernes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos, la escultura 'Posidònia', del artista valenciano Juan Carlos Nadal, y que es una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos.

La escultura está en el patio del edificio de Ca n'Oleo, sede de la Dirección General de Cultura, y se podrá visitar hasta el día 5 de septiembre de 2026.

Al acto, han asistido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; Maribel Pérez, de la Fundación Baleària, y el artista de la obra, Juan Carlos Nadal.

Según ha destacado la Conselleria en un comunicado, el acto pone de relieve el compromiso institucional con la cultura contemporánea y la sensibilización medioambiental a través del arte.

La obra, realizada entre 2024 y 2025, es una escultura de grandes dimensiones elaborada con esmalte sobre aluminio y toma como eje conceptual la posidonia oceánica, planta marina endémica del Mediterráneo, considerada esencial para el equilibrio ecológico de nuestro mar.

A través de esta pieza, Nadal invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos frente al impacto de la actividad humana.

La posidonia, considerada uno de los organismos más longevos del planeta, ejerce una función fundamental en la producción de oxígeno, la absorción de CO2, la protección del litoral y la conservación de la biodiversidad marina.

Según el artista, la obra explora "la interacción entre lo orgánico y lo fluido, el movimiento y la quietud, lo que es primitivo y visceral", con la voluntad de generar una experiencia sensorial que favorezca una conciencia más profunda sobre la continuidad y la preservación del medio natural.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Baleària, que ha expuesto esta obra en la estación marítima de Dénia, y se enmarca en las líneas de trabajo compartidas entre el arte contemporáneo y las políticas de conservación ambiental impulsadas por el Govern.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha destacado que la cultura es una herramienta extraordinaria para generar conciencia y fomentar valores compartidos.

"Esta obra de Juan Carlos Nadal nos recuerda la importancia de preservar uno de los tesoros naturales más valiosos del Mediterráneo: la posidonia oceánica, un elemento esencial para la salud de nuestros ecosistemas marinos", ha concluido el conseller.