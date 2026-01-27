Especialistas en violencia sexual contra la infancia participan en una jornada sobre el modelo Barnahus

Jornada de Sensibilización sobre el Modelo Barnahus - CAIB

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este martes la Jornada de Sensibilización sobre el Modelo Barnahus dirigida a especialistas en violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.

La puesta en marcha del modelo Barnahus que lleva a cabo Baleares debe hacerse, según la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, con la implicación de todos los profesionales.

En este caso, el acto va dirigido especialmente a profesionales jurídicos y representantes de las instituciones que forman parte de la Comisión de Seguimiento del Protocolo Marco Interdisciplinario de Actuaciones en Maltrato Infantil.

Antes de inaugurar la jornada, la consellera ha subrayado que el Govern apuesta "claramente" por el bienestar de la infancia como eje de las políticas y como una "prioridad real, sostenida y transversal".

La jornada contará con intervenciones de la responsable Barnahus Save the Children, Emelie Rivas; la mánager del Proyecto Barnahus España, División de Derechos de la Infancia del Consejo de Europa, María Asensio; la vocal del CGPJ, Lucía Avilés; la coordinadora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Punto Focal del Ministerio de la Presidencia, Marta Grijalba; el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio; y el fiscal jefe de Tarragona, Mª José Osuna.

También se celebrará una reunión de trabajo en la que se abordará la guía procesal de buenas prácticas en la actuación del Ministerio Fiscal en casos de delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea un menor, así como la guía Barnahus de coordinación de los diferentes operadores para los casos de agresiones sexuales a menores en Tarragona.

La jornada forma parte del proyecto 'Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia entre los diferentes servicios tipo Barnahus en las regiones de España', financiado por la Unión Europea y el Consejo de Europa.

El objetivo es impulsar en todo el Estado un modelo de atención integral, amigable y especializada a la infancia víctima de violencia sexual y de implementar el modelo Barnahus a nivel nacional y autonómico.

Desde la Conselleria han señalado que el modelo Barnahus es un sistema integral de atención, intervención y protección a menores víctimas de violencia sexual y se fundamenta en los principios de la Ley Orgánica 8/2021 y las recomendaciones del Consejo de Europa.

Impulsado en Islandia, Barnahus centraliza en un único espacio todas las intervenciones necesarias. De este modo, refuerza la detección precoz, evita la repetición de entrevistas, reduce los tiempos de respuesta y garantiza una atención terapéutica inmediata y coordinada.

Representa, por todo ello, un cambio estructural en la manera de proteger a la infancia víctima de violencia sexual y de asegurar la recuperación y el bienestar.

El Govern inició en 2025 el despliegue de este modelo y está trabajando con los consells insulares para definir los protocolos y circuitos de actuación.

En este sentido, ha constituido el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, que cuenta con un grupo de trabajo específico para la implantación de la estrategia Barnahus. Este miércoles se celebrará la primera reunión del Grupo de Trabajo Territorial.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha participado en la jornada, acompañada por la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, y la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia, Magdalena Ramis.

"El modelo Barnahus representa un paso adelante en la forma en que protegemos a los niños y niñas más vulnerables de Mallorca, colocándolos en el centro del sistema y garantizando una atención más humana, coordinada y respetuosa", ha destacado el presidente del IMAS.

En este sentido, ha subrayado que el Consell trabaja de forma coordianada con el Govern para implantar modelos que "mejoren realmente la vida de los niños, niñas y adolescentes".

La institución insular tiene un papel clave en la futura implantación del modelo, a causa de las competencias que tiene en materia de protección de la infancia y el volumen de casos que gestiona a través del IMAS.